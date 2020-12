Empoli, Dionisi: "Non possiamo sbagliare l'approccio. Cremonese? Gara indisiosa"

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Cremonese tornando anche sulla vittoria in casa dell’Entella: “Quello che non mi è piaciuto è stato il primo tempo, mentre nel secondo siamo stati straordinari. Dobbiamo prendere il positivo e analizzare le cose perché non siamo quelli né del primo né del secondo e non possiamo permetterci di non entrare bene in campo. Non c’è un mio Empoli, ma ora siamo più consapevoli rispetto all’inizio. Quando si inizia un percorso non ci si può mai considerare arrivati anche perché abbiamo ampi margini di miglioramento e siamo sulla buona strada. La Cremonese può crearci delle difficoltà e poi quando si giocano tante gare in pochi giorni le insidie sono sempre dietro l’angolo. Sarà una gara insidiosa. - continua Dionisi – Mancuso? Il suo poker è insolito, ma sono contento per lui, mi aspetto molto di più anche se è strano, ma il gol non è tutto per un attaccante. Lui ce l’ha nel sangue, ma può fare molto di più rispetto a sabato. Assenze? Tutte le squadre devono fare i conti con delle defezioni, ma abbiamo una rosa di qualità. Ho avuto la possibilità di ruotare giocatori e sono contento di dare la chance a tutti“.