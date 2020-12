Empoli, Dionisi: "Siamo stati bravi a non disunirci. A Stulac rompo sempre le scatole"

Una vittoria che vale il primato: ha di che gioire il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi al termine della gara del Castellani contro la Cremonese, decisa dal gol di Stulac, che ha proiettato gli azzurri in testa alla classifica di Serie B. Queste le sue parole in mixed zone a fine partita:

"Oggi è stata una gran bella vittoria. Era una partita difficile, contro una squadra che sappiamo ha in organico giocatori importanti. Avevamo delle defezioni ma nessun problema, chi ha giocato ha risposto bene. Siamo andati in vantaggio alla fine del primo tempo con merito, in alcuni momenti ci siamo dovuti difendere e l'abbiamo fatto. L'atteggiamento è stato giusto per tutta la partita, anche nella stanchezza non ci siamo abbassati. Di cose positive ce ne sono tante, dobbiamo recuperare energie per la prossima."

L'Empoli ha saputo soffrire.

"Onestamente non percepivo grandi pericoli, ci hanno messo in difficoltà ma ce lo immaginavamo. La Cremonese ha fatto di tutto per riprenderla, com'è giusto che sia. Nel primo tempo è stata più attendista ma ci poteva stare una gara del genere. Siamo stati bravi a non disunirci nel primo tempo, non abbiamo creato tanto ma siamo stati sempre lì e abbiamo ottenuto il gol. Nel secondo tempo abbiamo legittimato il risultato e abbiamo provato a fare il secondo. Non eravamo in sofferenza, un minimo si soffre sempre, perché dall'altra parte c'è l'avversario. I ragazzi sono stati bravi."

Su Stulac:

"Non siamo neanche a metà campionato ma Stulac sta dimostrando di essere forte, e deve volerlo sempre di più. Devo dire la verità, gli rompo le scatole in allenamento fin dal primo giorno, spero che lui capisca sempre perché lo faccio. Lui ha qualità e deve ricercare la finalizzazione migliore, oggi lo ha fatto e sono contento per lui. Voglio sottolineare la prestazione sua e di tutti, dai difensori centrali ai subentrati che hanno capito che ad un certo punto dovevamo abbassare i ritmi. Tutti hanno dato il contributo e per un allenatore è il massimo."

Sabato arriva la gara con il Chievo, una delle big di questo campionato.

"Non sono partiti con i riflettori addosso come l'anno scorso, ma sono una squadra forte, un bel mix di giocatori giovani e più esperti, un po' come l'Empoli. Contro la Spal hanno pareggiato ma l'hanno messa in difficoltà. Speriamo di recuperare oltre alle energie anche qualche giocatore tra positivi e infortunati. Se non riusciremo a recuperarli abbiamo comunque dimostrato che chi scende in campo garantisce continuità e qualità. Se portiamo avanti lo spirito di squadra, nel lungo vinciamo. Non intendo che vinceremo tutte le partite, ma arriveremo dove vogliamo arrivare. Non abbiamo l'assillo di dover conservare la prima posizione, abbiamo sempre detto di voler migliorare quanto fatto l'anno scorso. Se saremo squadra ce la faremo. Oggi siamo stati squadra".