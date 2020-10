Empoli, Dionisi soddisfatto: "Ottima prestazione contro un avversario di livello"

vedi letture

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi, al termine del match pareggiato contro il Monza, ha parlato così in mixed zone: “Sono soddisfatto della prestazione - le parole riportate da Tuttomonza.it -. Ci sono stati in cui siamo stati più padroni della partita. Sapevamo di giocare contro una squadra forte con dei cambi di livello. Oggi la squadra ha risposto presente e volevo proprio quello. Si è visto l’Empoli che dobbiamo continuare a far crescere. Siamo ancora in una fase iniziale, ma abbiamo già ottenuto alcuni risultati importanti e sono contento. Mercato? Durante il campionato è sempre una cosa scomoda, martedì ci ritroveremo e sarà chiuso il pacchetto. Ci sono state situazioni in cui abbiamo concesso perché siamo stati poco bravi, su rimessa laterale, e siamo stati poco attenti. Sappiamo che delle volte saremo più padroni, oggi è andata così ma vedevo una bella squadra in campo. Tutti erano concentrati e attenti. Abbiamo fatto una bella prestazione. Queste due partite di B hanno accresciuto la consapevolezza della squadra, sapevo che questa convinzione sarebbe passata dai risultati. Per me è stato bello avere gente allo stadio a incitarci, l’Empoli ha dato tutto. A Pescara sarà difficile, i risultati scontati non esistono, possiamo solo migliorare“.