Empoli, Dionisi: "SPAL test importante e difficile. Sono fra le più forti del campionato"

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la SPAL di domani sera: “A Pescara abbiamo dimostrato di esserci anche se potevamo fare meglio e non siamo stati perfetti. Siamo consapevoli che dovremo lavorare cercando di migliorare e sono certo che ci riusciremo se ci crederemo. SPAL? Non abbiamo avuto tempo per prepararla, ma questo vale anche per loro. Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, con grandi individualità e che è reduce da una gara dove i giocatori sono stati bravi a recuperare e rimontare uno svantaggio importante. Sarà un test molto importante e molto difficile, dove noi non siamo favoriti. Inoltre l’Empoli ritrova un allenatore che ben conosce, un bravo allenatore che sicuramente cercare di sfruttare al meglio le nostre debolezze facendo emergere i loro punti di forza. - continua Dionisi come riporta il sito azzurro soffermandosi sul turnover- I ragazzi devono far sì che l’allenatore sia in difficoltà nelle scelte e io oggi lo sono. Non mi piace parlare di turnover, quanto che troverà spazio qualcuno che non ha giocato nelle gare precedenti o è subentrato. È normale che un allenatore parta da una base, poi sta ai calciatori metterlo in difficoltà”.