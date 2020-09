Empoli, Dionisi: "Spero di essere all'altezza. Sarri e Giampaolo? Mi emoziono solo a sentirli"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato della sua nuova avventura in Toscana: “Spero di essere all’altezza, il posto è quello giusto e mi auguro anche di essere l’uomo giusto. Modulo? Potrei giocare anche con le tre punte, non mi fisso su quel modulo visto che Bajrami la stagione scorsa ha fatto più l’esterno, ma può giocare anche dietro le punte. Peccato non averlo ora, visto che è in nazionale come Ricci e Nikolaou. In ogni caso anche Zurkowski può giocare anche lui in quel ruolo. - continua Dionisi parlando degli illustri predecessori (Giampaolo, Sarri e Andreazzoli NdR) – Solo sentire quei nomi mi emozione, lasciamo stare. In generale l’idea di Giampaolo è quella che mi affascina di più, cerco di mettere nel lavoro la meticolosità sua e di Sarri, poi però tocca ai giocatori”.