Empoli, Dionisi: "Stiamo facendo tanto, non dimentichiamo da dove siamo partiti"

vedi letture

Le dichiarazioni di Dionisi dopo Chievo-Empoli 1-1.

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio per 1-1 conquistato sul campo del Chievo.

Come giudica questo pareggio?

“Sono soddisfatto, per la prestazione e per il risultato. Non sono contento, invece, perché siamo passati in svantaggio e perché negli ultimi 20 minuti abbiamo provato in tutti i modi a fare il secondo gol senza riuscirci. Loro si sono chiusi e questo non ci ha facilitato il compito. Il campo era difficile, l’avversario altrettanto. Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto la quadra, ma dobbiamo migliorare nei primi tempi. Anche oggi abbiamo fatto la partita, ma il gol è arrivato su un cross neanche pulito. Andiamo via da Verona con più ottimismo e più sicurezza in noi”.

Un punto sul campo di una big alla terza gara in una settimana, quando la lucidità può venire meno. L’Empoli ha fatto un passo in avanti da questo punto di vista?

“Sicuramente. Io so quello che possiamo fare e sono il primo a crederci, insieme alla società. Dall’esterno nessuno deve dimenticarsi da dove siamo partiti: i ragazzi stanno facendo benissimo. Dobbiamo limare i dettagli per migliorare ma, ripeto, nessuno deve dimenticarsi qual era l’obiettivo iniziale. La strada è lunga, siamo dove non pensavamo di essere e dobbiamo dimostrare di meritarlo a partire dalla prossima gara. Dobbiamo dar valore al risultato e alla prestazione di oggi con la partita di martedì, altrimenti l’amaro in bocca sarà doppio”.

Ogni tre giorni si va in campo: è importante avere più scelte in ogni reparto con i rientri degli infortunati.

“C’è la disponibilità da parte di tutti, ma è normale che più siamo e meglio è. C’è qualità in tutta la rosa: avendo tutti i giocatori a disposizione, c’è la possibilità di fare dei cambi per mantenere il livello: cosa che non abbiamo potuto fare nelle ultime gare. Sono rientrati Ricci, Bandinelli e Bajrami e lo hanno fatto nel migliore dei modi, così come ha giocato bene chi è partito dal primo minuto. Questo è lo spirito giusto, poi i risultati verranno di conseguenza. Già quello che stiamo facendo è tanto: dobbiamo provare a fare qualcosa in più”.

Il prossimo avversario è la Reggiana, cliente decisamente scomodo.

“Dobbiamo recuperare energie e pensare alla prossima gara. La Reggiana ha entusiasmo, perché viene dalla vittoria dei playoff. E’ una squadra che gioca a viso aperto e che ha battuto il Monza 3-0 e il Venezia. Questo al dice lunga sulla squadra che andremo ad affrontare: dobbiamo prepararci al meglio. Sono convinto che diremo la nostra anche martedì e successivamente, partendo dal presupposto che non è mai scontato fare punti”.