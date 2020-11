Empoli, Dionisi sulla gara di Coppa col Brescia: "Voglio continuità di prestazioni e risultati"

Dopo l'ottimo avvio di campionato, per l'Empoli ci sarà anche il quarto turno di Coppa Italia da affrontare: gara secca, che metterà in palio gli ottavi di finale contro il Napoli. Avversario di turno, intanto, il Brescia.

Del match, nella conferenza pre gara, ne ha parlato il tecnico azzurro Alessio Dionisi: "L'atteggiamento deve esser quello giusto, l'Empoli deve riconoscersi e magari anche passare il turno: non sapremo che Brescia affronteremo, ma sono certo che non sbaglieremo atteggiamento. In campo andranno i calciatori che finora hanno giocato meno, ci sarà turn over, ma chiaramente nel segno della continuità di quello che stiamo facendo: gioca l'Empoli, no ragazzi che non meritano, e nessuno deve dimostrare nulla. So cosa possono dare, tutti, vedo come crescono: al massimo devono dare ulteriori certezze e consapevolezze a loro stessi, far vedere chi sono agli addetti ai lavoro, ma io non ho aspettative particolari perché so che daranno tutto. Voglio solo continuità di prestazioni e risultati, che vuol dire dar continuità di squadra".

Sulla formazione: "Domani partirà Bajrami, poi vedremo a gara in corso chi eventualmente subentrerà. Abbiamo anche dei giovani della Primavera aggregati, qualcuno può darsi troverà spazio, ma ripeto, mi interessa l'approccio: se questo sarà giusto, chiunque potrà far bene. Ricordo che è la squadra che mette in condizione un singolo. soprattutto se giovane. Pensiamo a far la prestazione, anche se questa non ci basta".

Conclude: "Ci sono gli avversari, tutto bene ovviamente non riusciamo a fare, ma dare continuità è importante anche per il campionato. Il Brescia è un avversario importante, domani cercherà sicuramente di fare quello che non ha fatto finora in campionato, ma ripeto: conterà il nostro atteggiamento".

Sono 26 i convocati per la sfida con due Primavera - Belardinelli e Sidibe - aggregato alla prima squadra. Questo l'elenco completo:

Portieri: Brignoli, Furlan, Pratelli

Difensori: Cambiaso, Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Viti

Centrocampisti: Asllani, Bajrami, Bandinelli, Belardinelli (numero 14), Damiani, Haas, Ricci, Sidibe (numero 29), Stulac, Zurkowski

Attaccanti: Baldanzi, La Mantia, Mancuso, Matos, Olivieri