Empoli, Dionisi: "Visto fino al 45', poi solo nebbia. Non facciamo drammi, la classifica è buona"

Si è conclusa quest'oggi la partita tra Venezia ed Empoli dopo il rinvio per nebbia della giornata di ieri. Intervenuto ai microfoni del club toscano, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha così analizzato la sconfitta maturata contro la sua ex squadra: "È insolito dover parlare di una partita giocata in due giorni, tanti di noi non ci siamo mai trovati in questa situazione. È stata una partita particolare, fatta di episodi che il Venezia ha saputo sfruttare meglio di noi. Non siamo stati in grado di opporci alle loro ripartenze pur sapendo che avrebbero prediletto questo tipo di situazione. Questa analisi si ferma a cinque minuti prima della fine del primo tempo perchè da quel momento in poi non ho più visto quello che succedeva in campo, non ho visto il secondo gol del Venezia e credo che le avverse condizioni meteo abbiano condizionato la partita. Un giro a vuoto ci può stare ma questo non deve assolutamente minare la nostra identità di squadra, come dimostrato nella mezz'ora di oggi in cui l'approccio è stato molto positivo. Quello che mi fa arrabbiare sono i troppi gol subiti, non sempre riesci a recuperare se lasci vantaggi agli avversari".

Come ti aspetti che la squadra possa reagire a questa sconfitta?

"Forse abbiamo pagato il fatto di scendere in campo da favoriti, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e non dimenticare quanto di buono fatto finora. Abbiamo avuto una battuta d'arresto, per meriti degli avversari ma anche demeriti nostri, ma dobbiamo pensare alla prossima partita, il campionato è molto lungo e la classifica, anche se al momento non conta nulla, mi sembra ancora positiva".

Come giudichi l'apporto dei giocatori meno utilizzati?

"Abbiamo visto a Benevento cosa sono in grado di fare. La risposta è stata più che positiva, tanti giocatori si sono messi in mostra e credo che questo

possa solo portare miglioramenti nella squadra, anche a livello di allenamenti.