Empoli, Dionisi: "Volevamo di più ma andiamo via con un risultato positivo"

Terzo pareggio consecutivo in campionato per l’Empoli nel posticipo della decima giornata contro il Pordenone in un match terminato senza reti ma giocato a viso aperto dalle due squadre. Questa l’analisi a fine partita del tecnico azzurro Alessio Dionisi.

Soddisfatto della prestazione?

“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte. Sono soddisfatto, potevamo fare qualcosa in più ma bisogna anche riconoscere i meriti dell’avversario. É stata una partita avvincente, abbiamo avuto occasioni sporche concedendone qualcuna. I ragazzi hanno speso tanto contro un avversario che fa giocare male. Tutte e due le squadre hanno provato a vincere, noi più col fraseggio loro in verticale. Non è facile rispondere colpo su colpo a una squadra che cerca sempre di allungarti. Vogliamo stare nella parte sinistra della classifica, consapevoli che non è facile. Andiamo via con un risultato positivo, volevamo di più ma rendiamo merito all’avversario”.

Le assenze non si sono fatte sentire.

“Furlan ha salvato il risultato all’inizio, Parisi ha fatto una ottima partita. Siamo stati bravi, alla squadra ho chiesto di giocare ed è stato fatto. Siamo rimasti solo un po’ spiazzati dalla loro pressione iniziale. Le assenze ci saranno sempre, questo non sarà mai un problema. L’importante è che i miei ragazzi si facciano trovare pronti e su questo ho pochi dubbi”.

Quanto è importante non aver subito gol?

“Dobbiamo cercare di concedere il meno possibile, lavorando da squadra senza palla cercando di recuperare più gente possibile perché da qui in avanti si giocherà sempre”.