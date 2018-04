Empoli, Donnarumma: "Andiamo a Frosinone per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Empoli Alfredo Donnarumma, autore di una doppietta contro il Cesena, ha parlato ai microfoni di Radio Lady: "Sono felice di essere rientrato e di aver dato un contributo importante alla squadra. Sono più felice per i tre punti che per la doppietta. Sono venuto qui per dimostrare il mio valore, ci sto riuscendo e voglio farlo fino alla fine. 22 risultati utili consecutivi? Stiamo mettendo mattoncini su mattoncini. Lunedì contro il Frosinone sarà una bella partita, contro una squadra forte. Noi andremo lì per vincere come facciamo sempre".