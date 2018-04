Empoli, Donnarumma: "Io e Caputo ci esaltiamo a vicenda"

Il centravanti dell'Empoli Alfredo Donnarumma ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'ottima stagione fin qui disputata da lui e dalla squadra, con la Serie A che sembra essere ormai davvero a un passo: “Con me un attaccante forte si esalta perché i miei movimenti fanno comodo e se trovo un compagno forte allora ci esaltiamo in due. Come con Lapadula che faceva della forza la sua arma migliore, si smarcava molto bene e aveva un sinistro micidiale. Caputo? Ciccio attacca molto bene la profondità e in area è spietato. Siamo diversi, quindi ci compensiamo molto bene. L'Empoli è arrivato al momento giusto, è il club più importante della mia carriera. Con Vivarini eravamo ripartiti cercando di sistemare le cose dopo la retrocessione, la società ha spiazzato tutti con il suo esonero, ma ha avuto ragione e con Andreazzoli c'è stato un cambio di mentalità importante. - conclude Donnarumma – Serie A? Sarebbe un sogno giocarla pur andandoci vicino a Catania con Zenga, sembrava dovessi debuttare e invece niente, mi è dispiaciuto”.