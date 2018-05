Empoli, Donnarumma: "Non ci va di lasciare niente, gruppo importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match contro la Cremonese, l'attaccante dell'Empoli Alfredo Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ci teniamo a fare queste partite perchè ce lo meritiamo. Non ci va di lasciare niente e vogliamo arrivare alla fine senza sconfitte".

Hai battuto il rigore.

"Il rigorista sono io. Quando non ci sono io, batte lui. Quando ci sono io, lo batto io".

Arrabbiato dopo il cambio?

"Io ci tengo sempre a giocare e a dare il massimo. Non c'è niente, noi siamo un gruppo magnifico e chi entra fa bene. Solo che io ci tengo a giocare fino alla fine".

Ci sono le basi per la Serie A in questa squadra?

"Credo di sì perchè abbiamo creato un gruppo importante. Non so quante squadre giocano un calcio così. Con degli innesti importanti questa squadra può dire la sua anche in Serie A".