Empoli, Donnarumma: "Saranno tutte finali, continuiamo così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Empoli Alfredo Donnarumma ha commentato ai microfoni di Radio Lady il successo in quel di Pescara: "Sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una partita difficile. Da qui alla fine sarà sempre più dura, ogni squadra che incontreremo ci farà la guerra e noi dovremo dare sempre qualcosa in più. Saranno tutte finali, ci aspettiamo questo atteggiamento da ogni avversaria. Nella ripresa siamo calati un po’, ma dobbiamo stare attenti a non commettere certi errori, altrimenti li paghi. Sofferenza nella ripresa? Se sei lì un motivo sicuramente c’è - sottolinea empolichannel.it -. Dobbiamo cercare di continuare su questa strada, senza mollare un centimetro. Abbiamo davanti undici finali, nelle quali vogliamo fare più punti possibili. Il gol? Per l’attaccante trovarsi al posto giusto è il lavoro principale, Ciccio ha fatto un grande assist. Entrambi giochiamo l’uno per l’altro e chi è messo meglio deve far gol. La volata finale? Ci aspetta un tour de force nel quale non ci fermeremo mai. Possiamo anche risentire della stanchezza, ma dobbiamo essere bravi di testa perché le partite si possono vincere anche così. La sfida contro la Salernitana? Un’emozione per me, sono stato lì due anni. La tifoseria mi ha dato tanto e sono contento di ritrovarli, affrontarli sarà un piacere e un onore".