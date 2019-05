© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver prelevato a gennaio il trequartista Miha Zajc il Fenerbahçe è pronto a bussare nuovamente alla porta dell’Empoli in estate. L’obiettivo del club turco è un altro centrocampista, questa volta più difensivo, come Rade Krunic, classe ‘93, al centro dell’interesse di numerosi club dopo la buona stagione vissuta in azzurro. Per il bosniaco, come riporta Pianetaempoli.it, la valutazione si aggira fra i 6-7 milioni di euro.