Empoli e Benevento, il tecnico è in arrivo. Bucchi e Inzaghi si avvicinano

Inizia a definirsi il puzzle delle panchine in Serie B. Empoli, Frosinone, Benevento, Chievo Verona e Spezia sono le ultime cinque squadre a dover ufficializzare la guida tecnica per la prossima stagione, ma per due di loro l'attesa sembra oramai prossima alla fine.

Empoli e Benevento, infatti, nelle prossime ore dovrebbero sciogliere ogni riserva. I toscani, per stessa ammissione del presidente Fabrizio Corsi ai microfoni di TMW, ha deciso di affidare a Cristian Bucchi l'eredità di Aurelio Andreazzoli oramai destinato a prendere in mano il Genoa. Bucchi, dunque, saluta il Benevento dove, stando a quanto riportato da Calcioealtro.it Filippo Inzaghi è oramai vicinissimo. Per l'ufficialità occorrerà attendere la risoluzione del contratto che ancora lega SuperPippo al Bologna.