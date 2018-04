Empoli, ecatombe in attacco. Chi affiancherà Caputo a La Spezia?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La bella vittoria di ieri sul campo del Foggia ha lasciato qualche strascico pesante in casa Empoli con il tecnico Aurelio Andreazzoli che dovrà inventarsi un attacco per la sfida contro lo Spezia. L'infortunio al ginocchio subito da Alejandro Rodriguez, di cui non si conosce ancora l'entità, ma che pare difficilmente recuperabile in pochi giorni, ha infatti allungato la lista degli attaccanti attualmente ai box: Levan Mchedlidze non ha mai visto il campo da un anno a questa parte, Alfredo Donnarumma e Nikola Ninkovic non rientreranno prima di una settimana, mentre Alessandro Piu è appena rientrato da uno stop di quasi due mesi e non ha certamente nelle gambe 90 minuti. Andreazzoli dovrà quindi inventarsi qualcosa per trovare il giusto assetto e supportare in maniera diversa il bomber Francesco Caputo, unico sopravvissuto di un ecatombe difficilmente immaginabile o prevedibile. L'ipotesi più accreditata sembrerebbe quella di due trequartisti alle spalle del numero 11, con Zajc ovviamente intoccabile e uno fra Lollo, Brighi e il baby Troarè a giocarsi l'altra maglia.