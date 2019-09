Empoli, febbre da derby: sold out tagliandi ospiti per il match di Pisa

© foto di Federico De Luca

Febbre da derby in casa Empoli. Al netto della gara contro il Pescara, la tifoseria azzurra si sta già preparando alla sfida di Pisa, in programma martedì 24 all'ombra della Torre Pendente, e proprio in merito al match, è il club azzurro a comunica che i tagliandi del settore ospiti dell’"Arena Garibaldi" sono esauriti.