Empoli, Fiamozzi: "Archiviamo subito la sconfitta, può capitare una partita così"

Il difensore dell'Empoli Riccardo Fiamozzi ha commentato ai microfoni di Radio Lady la sconfitta rimediata ad Ascoli: "C’è consapevolezza perché dopo 28 risultati utili non è bello interrompere con una sconfitta - riporta empolichannel.it -. Archiviamo subito, la nostra forza è il gruppo con la sua leggerezza mentale. Può capitare una partita un po’ così, non la reputo negativa del tutto. Siamo stati puniti e cambiamo pagina. A parte i primi mesi, chi ci ha affrontato lo ha fatto al massimo e lo farà anche il Cosenza. Nessuna squadra lascia niente al caso, pensiamo a noi stessi e se faremo le cose fatte bene verrà quel che deve arrivare. Abbiamo immagazzinato forza in noi stessa, giochiamo con la menta libera senza dover fare qualcosa per forza. Sarà dura col Cosenza ma pensiamo a essere tranquilli".