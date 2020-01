Empoli, Fiamozzi: "Non è stato l'esordio che mi aspettavo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Fiamozzi, uno degli ultimi arrivi a Empoli, ha giocato novanta minuti nella sconfitta degli azzurri contro la Juve Stabia. Proprio Fiamozzi ha parlato dopo il match, di seguito le sue parole riportate da Radio Lady. “Non è l’esordio che aspettavamo tutti. Si è trattato di una partita in cui abbiamo lottato. Non è facile andare sotto subito in una partita così. Certo è che abbiamo creato parecchie palle gol, se ne entra almeno una è un’altra partita. Non cerchiamo alibi, rimettiamoci a lavoro. Dobbiamo dare tutti un po’ di più. Sono rientrato dopo parecchi mesi, ma quel che mi interessa è la squadra, il singolo viene dopo. Col Chievo metteremo tutto per ribaltare il trend”, ha concluso come riportato da Empolichannel.it.