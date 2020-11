Empoli, Fiamozzi: "Passo falso che ci può stare, proveremo a rifarci con la Reggina"

Al termine del recupero degli ultimi trenta minuti di Venezia-Empoli, il terzino empolese Riccardo Fiamozzi ha analizzato a Radio Lady i motivi della prima sconfitta in campionato: "Nel cammino di un campionato i passi falsi possono starci, l'importante è che servano a compattarci e farci crescere. Non mi era mai successo di giocare in queste condizioni; non cerco alibi ma sicuramente ha incisio sulla partita. Probabilmente i nostri demeriti superano i meriti degli avversari, proveremo a rifarci immediatamente nella gara con la Reggina. Sappiamo bene che se non abbiamo sempre lo standard offerto dall’inizio della stagione facciamo fatica".