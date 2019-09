© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Amichevole in famiglia per l'Empoli. La prima squadra di mister Bucchi ha superato 9-2 la Primavera nel test giocato questo pomeriggio al Castellani, grazie alle cinque reti di Moreo e alle doppiette di Maietta e La Gumina; per la Primavera a segno Fantacci e Lipari.