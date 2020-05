Empoli, Frattesi: "C'è bisogno di chiarezza. Ma se ripartiremo sarà ancora più bello"

Come riferisce romanews.eu, la web radio del sito ha contattato il talento scuola Roma, ora all'Empoli, Davide Frattesi, che per prima cosa ha parlato del momento attuale: "Siamo rientrati nelle nostre abitazioni, in attesa delle decisioni degli organi competenti. Aspettiamo e vediamo, ma siamo rientrati tutti. Come è stato l'anno? Rispetto ad Ascoli sono arrivato con un anno di esperienza in più. Il salto rispetto alla Primavera è grande, riesci a capire meglio i meccanismi e ad acquisire più malizia. Sono contento per questa stagione, sono dispiaciuto che si sia interrotto il campionato perché la squadra si stava riprendendo. Lo stop è arrivato quando proprio non ci voleva. Se ripartiremo però sarà ancora più bello".

E proprio sulla ripartenza: "Ti direi una bugia se ti dicessi che non ho voglia di riprendere, ma capisco che c’è bisogno di chiarezza, bisogna aspettare che ci facciano sapere".