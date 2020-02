vedi letture

Empoli, Frattesi: "Play-off obiettivo minimo. Marino ci ha ridato certezze"

Match winner del posticipo del lunedì tra Perugia ed Empoli, Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Queste le sue parole: "Stranamente mi trovavo sulla sinistra, come sempre ho visto lo spiraglio, ho provato ad inserirmi e la palla è arrivata. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nella ripresa siamo entrati in capo un po' scarichi. Dovremo lavorarci in settimana. Credo che al netto di tutte le occasioni possa essere un risultato giusto. Con Marino è cambiato molto, anche l'interpretazione del pressing, ci ha dato qualche certezza che avevamo perso nella parte centrale del campionato. Siamo contenti perché abbiamo trovato la continuità che ci serviva. Ho vinto un'altra scommessa con mio zio, ma non ci penso, l'importante è il risultato, le gioie personali vengono dopo. Se devo dire qualcosa a Scamacca? No, sennò si arrabbia (ride, ndr). Sicuramente farà carriera, spero di giocare con lui non soltanto in Nazionale. L'obiettivo? Ti direi una bugia se ti dicessi che non puntiamo almeno ai play-off, poi se dovesse venire qualcosa in più saremmo contenti. La dedica è per tutta la gente che è venuta a vederci".