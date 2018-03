Empoli, Gabriel: "Punti fondamentali, contenti della vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dell'Empoli Gabriel ha commentato ai microfoni di Radio Lady il successo a Pescara: "Avevo studiato i tiratori dei rigori insieme a mister Marchisio. Siamo contenti di aver ottenuto la vittoria, anche se ci sarà molta strada da fare da qui in poi. Il rigore non l’ho rivisto, io pensavo che non lo fosse lì per lì, ma per l’arbitro era penalty e così è stato - riporta empolichannel.it -. Erano un avversario difficile, sapevamo che non sarebbe stato semplice. Nel finale abbiamo saputo soffrire e per noi questi punti erano fondamentali. Da domani cominceremo a pensare già a giovedì".