Empoli, Gazzola e Mancuso i due dubbi verso il Crotone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono legati alle condizioni di Marcello Gazzola e Leonardo Mancuso i due dubbi di formazione di Cristian Bucchi, tecnico dell'Empoli, in vista del prossimo match contro il Crotone. L'ex Parma si è fermato nell'amichevole di sabato contro la Primavera per un risentimento muscolare: qualora non dovesse farcela a giocare sull'out di destra sarà Veseli. Mancuso, si legge su EmpoliChannel, dovrebbe essere in grado di tornare in gruppo nel giro di un paio di giorni dopo aver gestito nel corso dell’ultima settimana il problema alla caviglia che si trascina dietro dal match di Coppa col Pescara.