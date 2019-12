© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una SPAL che deve salvare la Serie A, con un attacco probabilmente da rinforzare, soprattutto se si considerano le possibili partenze di Gabriele Moncini e Federico Di Francesco. Ma un nome nel mirino della truppa estense pare esserci, e risponde a Leonardo Mancuso, attuale membro del reparto offensivo dell'Empoli: non un anno particolarmente soddisfacente per il classe '92, che in azzurro sta rendendo meno di quanto ci si aspettasse, e che pare quindi poter figurare tra le uscite. Anche se per il momento di concreto non c'è niente.

A riferire la notizia è pianetaempoli.it.