Empoli, gli occhi della serie A sul difensore Veseli

© foto di Federico De Luca

Sirene di mercato dalla Serie A per Frederic Veseli. Il difensore è protagonista dell’Empoli che sta risalendo in Serie A e da poco ha affidato i suoi interessi a Mario Giuffredi. Tante richieste e tanti apprezzamenti, come l'interesse del Sassuolo. In estate sarà anche il mercato di Veseli.