© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Empoli è pronto ad accogliere non solo Leonardo Mancuso, ma anche due centrocampisti nelle prossime ore. Si tratta di Filippo Bandinelli, che ritrova così Bucchi, e Davide Frattesi entrambi provenienti dal Sassuolo nell’ambito della cessione ai neroverdi di Francesco Caputo. Lo riporta La Nazione spiegando che il club toscano è comunque alla caccia di altri tasselli in mezzo al campo. Col Parma si continua a parlare di Leo Stulac, che piace anche alla Cremonese, e Jacopo Dezi, ma al momento le richieste dei ducali sono ritenute eccessive. Per la fascia sinistra l’obiettivo è Marko Pajac del Cagliari.