Empoli, Haas si presenta: "Questo è il posto giusto per fare un passo avanti nella mia carriera"

Da Empoli arrivano le prime parole da calciatore azzurro di Nicolas Haas, giocatore prelevato dell'Atalanta con la formula del prestito: "L’Empoli mi ha voluto fortemente – ha dichiarato -, ho parlato con il mister che già conoscevo e il direttore è venuto ad incontrarmi a casa mia, facendo capire la voglia della società di prendermi. Sapevo di arrivare in una piazza importante, in una squadra che vuol giocare bene, oltre che il posto giusto per fare un passo avanti nella mia carriera. Sono molto felice di esser qui darò tutto per far bene, pensando a crescere e migliorarmi ogni giorno, lavorando duramente. Ho trovato un gruppo che lavora con l’atteggiamento giusto e con il necessario spirito di sacrifico. Mi sono subito inserito al meglio, fisicamente sto bene, mi sono allenato a casa e sono a disposizione. Ieri ho giocato la prima gara e mi è piaciuto l’atteggiamento: il mister ci chiede di giocare a calcio e noi proviamo a farlo, senza paura di sbagliare, con coraggio di continuare anche di fronte ad eventuali errori. Mi trovo molto bene, mi piace questo tipo di calcio; adesso devo capire al meglio l squadra e i compagni e sono pronto a recepire le idee del mister. Ruolo? Posso ricoprire tutti i ruoli del centrocampo poi decide il mister dove farmi giocare".