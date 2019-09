Empoli, La Nazione: "Assalto alla vetta, in Calabria per vincere"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Assalto alla vetta, in Calabria per vincere", titola così La Nazione in edicola questa mattina. Seconda trasferta consecutiva per l'Empoli. C'è da sfatare un tabù: in Calabria i toscani non hanno mai vinto. Bucchi suona la carica: "In campo senza paura, dobbiamo fare una gara a viso aperto".