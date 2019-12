© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Visto il probababile addio di Leo Stulac a gennaio e una prima parte di campionato al di sotto delle attese, in casa Empoli si guarda al mercato per rinforzare la mediana. Secondo Pianetaempoli.it uno degli obiettivi del club toscano sarebbe Jacopo Dall’Oglio, classe ‘92, in uscita da un Catania in fase di dismissione.