Caccia ad un rinforzo in difesa per l'Empoli, che potrebbe pescare dal mercato degli svincolati, in cui ci sono tanti calciatori di lusso per la Serie B, come quelli derivanti dal fallimento del Palermo. Tra questi c'è Andrea Rispoli (30) e il club azzurro starebbe pensando di avanzare una proposta di ingaggio all'ex Sampdoria. A riportarlo è Tuttob.com.