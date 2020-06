Empoli, il baby Asllani verso il rinnovo. L'agente: "Piazza perfetta per un giovane"

L’Empoli sarebbe al lavoro per blindare uno dei suoi talenti migliori: Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 che milita nella Primavera allenata da Buscé e che viene considerato una pedina fondamentale per il futuro del club. Lo riferisce Mondoprimavera.com riportando anche le parole del suo procuratore Alessandro Lucci: “Si tratta di un giocatore di valore e con qualità fuori dal comune. L’Empoli segue il giovane con attenzione e ha voglia di prolungare l’accordo. Empoli è una piazza perfetta per un ragazzo, non sentiamo il bisogno di andare altrove. Asllani è un calciatore che ha futuro”.