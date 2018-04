Empoli, Il Tirreno e le parole di Caputo: "Voglio vedere lo stadio pieno"

© foto di Federico Gaetano

Il Tirreno di questa mattina apre in prima pagina con le parole di Francesco Caputo in vista della sfida contro il Novara che potrebbe sancire la promozione in Serie A dell'Empoli di Andreazzoli: "Voglio vedere lo stadio pieno". I tifosi azzurri si preparano alla festa, con la squadra di Corsi che dopo un anno di purgatorio è pronta a tornare nella massima serie.