Dopo l’esperienza positiva alla Robur Siena in Serie C, 23 presenze, Marco Imperiale si appresta a tornare all’Empoli e questa volta potrebbe restarci per giocarsi le proprie chance in Serie B alla corte di Bucchi. Lo riferisce Pianetaempoli.it spiegando che il club ha intenzione di valutare il terzino mancino classe ‘99 e, quasi certamente, tenerlo per la prossima stagione.