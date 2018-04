Empoli in A, Corsi: "Andreazzoli è andato oltre le aspettative"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la promozione diretta in Serie A con la vittoria del campionato a 4 giornate dalla fine: “Quello che è successo quest’anno non può essere ridotto in due minuti. La scorsa stagione ero pronto anche alla triste eventualità della retrocessione e io avevo già in mente di rivoluzionare la squadra. Mi incontrai con alcuni tifosi: c’erano giovani e meno giovani, ma tutti concordavano sulla rifondazione. Abbiamo cambiato tutto, dai magazzinieri allo staff sanitario. Fino a quello tecnico, quando abbiamo cambiato Vivarini con Andreazzoli”.

Proprio sul cambio di allenatore: “Da un mese pensavamo alla sostituzione, perché ci sembrava che la squadra avesse il freno a mano tirato. Ci abbiamo messo anche troppo a cambiare allenatore, poi mi è stata suggerita la figura di Andreazzoli. Ci ho parlato di cose tecniche e ho trovato una persona molto preparata. Sopratutto sui difetti dell’Empoli, che non facevano funzionare la squadra. Poi è stata una rivelazione Aurelio, sotto l’aspetto della gestione del gruppo. Ha dato regole a tutti, me compreso”.

Sul prossimo anno, in Serie A: “Andreazzoli è andato al di là delle aspettative. Vedendo la prima settimana di allenamento mi sono reso conto che in campo c’era tanta roba. Ho visto che i ragazzi sarebbero potuti migliorare e così è stato. Sono molto grato a lui, come tutti, ma credo che anche lui lo sia verso di noi. Oggi allenatori in Italia di questa qualità per il lavoro sul campo non ce ne sono tanti. A Empoli questa è la priorità”.

Una Serie A che porterà grandi risorsi economiche: “Gli investimenti che arrivano dalla promozione in Serie A saranno investiti in calciatori giovani e probabilmente anche nella questione stadio. Insieme ai miei collaboratori, che sono molto giovani, pensiamo di allungare la visione anche nell’aspetto tecnico. Cioè pensare ai nostri calciatori anche oltre il 30 maggio della stagione. Purtroppo siamo ‘piccini’“, riporta Empolichannel.it.