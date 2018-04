Empoli in A, Ghelfi: "Campionato stravinto con merito"

L’amministratore delegato dell’Empoli, Francesco Ghelfi, ha commentato la promozione diretta ai microfoni di Radio Lady: “Avevamo fatto una cosa indecente e ora ne abbiamo fatto una incredibile. Il campionato è stato stravinto con merito. Dobbiamo capire quando siamo stati bravi noi e quanto lo sono stati meno gli inseguitori che oggi hanno perso tutti. Lo stadio? Noi in questi anni ci siamo solidificati. Non ci mancava la Serie A dal punto di vista economico, ma è chiaro che si tratta di tutto un altro mondo dal punto di vista dei costi e degli introiti. La promozione ci da una tranquillità in più, come quella di non essere costretti a vendere i giocatori. Con la nuova ripartizione voluta da Lotti c’è più equilibrio e quindi più soldi. Questo è un bene per tutte le squadre medio piccole”, riporta Empolichannel.it.