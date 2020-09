Empoli, in arrivo due esterni per Dionisi: Cambiaso dal Genoa e Parisi dall'Avellino

vedi letture

L’Empoli è vicino a chiudere per l’arrivo di due esterni difensivi. Come riporta Pianetaempoli.it a destra il club toscano sta chiudendo per il classe 200 Andrea Cambiaso del Genoa che nella passata stagione ha giocato con la maglia dell’Alessandria in Serie C, sulla corsia opposta invece gli azzurri sono tornati con forza su Fabiano Parisi, classe 2000, dell’Avellino già cercato in passato. L’offerta dei toscani (circa 500mila euro) sarebbe stata accettata dagli irpini.