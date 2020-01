© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Empoli e l’Udinese avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in azzurro di Francisco Sierralta, classe ‘97, che in questa stagione non ha ancora esordito coi friulani. Lo riferisce Pianetaempoli.it spiegando che ancora non è chiaro con quale formula il cileno, legato da altri due anni di contratto ai bianconeri, si trasferirà in Toscana. Si dovrebbe trattare di un prestito semestrale con opzione di rinnovo per un'altro anno.