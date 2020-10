Empoli, in arrivo la risoluzione contrattuale per Antonelli

Come riporta PianetaEmpoli.it, è arrivata agli sgoccioli l'avventura di Luca Antonelli con la maglia dell'Empoli. Non convocato dal tecnico Alessio Dionisi per le prime gare di questa stagione, il laterale difensivo ex Milan e Genoa nelle prossime ore rescinderà ufficialmente il contratto con gli azzurri, in scadenza nel prossimo anno. Domani è attesa l'ufficialità.