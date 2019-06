Empoli, in settimana vertice Andreazzoli-dirigenza: quotazioni stabili

© foto di PhotoViews

Nei prossimi giorni il tecnico Aurelio Andreazzoli incontrerà la dirigenza dell’Empoli per capire se ci sono le condizioni per continuare assieme o meno. Le quotazioni sono al momento stabili con Andreazzoli che ha molte richieste dalla Serie A (Genoa, Sampdoria, Sassuolo) messe per ora in stand by in attesa di incontrare la società e il club che vuole un allenatore motivato e pronto ad accettare la sfida di riportare la squadra in massima serie. Lo riferisce Empolichannel.it spiegando che il club azzurro sta valutando vari profili per la sostituzione: da Alessandro Nesta a Alessandro Dal Canto passando per il richiestissimo Alessio Dionisi.