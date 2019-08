Empoli-Juve Stabia, i convocati di Bucchi: subito presente Gazzola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esordio casalingo per l'Empoli di mister Bucchi, che domani alle 18:00 affronterà la Juve Stabia nella prima di campionato. Per l'occasione, sono 24 gli azzurri convocati, tra i quali compare anche il neo acquisto Gazzola. Sono invece out Perucchini e Antonelli.

Questo l'elenco completo.

Portieri: Brignoli, Meli, Provedel

Difensori: Balkovec, Donati, Gazzola, Maietta, Nikolaou, Pirrello, Romagnoli, Veseli

Centrocampisti: Bajrami, Bandinelli, Dezi, Frattesi, Laribi, Piscopo, Ricci, Stulac

Attaccanti: Cannavò, Jakupovic, La Gumina, Mancuso, Moreo