© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Alle 18 debutterà in Serie B l'Empoli che affronterà in casa la neopromossa Juve Stabia. La squadra di Bucchi scenderà in campo con un 4-3-1-2 e Laribi alle spalle di Moreo e Mancuso. Gli ospiti invece rispondono con

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; Moreo, Mancuso. All. Bucchi.

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Addae, Calò, Carlini; Melara, Rossi, Canotto. All. Caserta