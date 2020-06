Empoli, l'infermeria si svuota. Quattro buone notizie per Pasquale Marino

Buone notizie dall'infermeria per l'Empoli di Pasquale Marino in vista del ritorno in campo la prossima settimana. Come riporta EmpoliChannel, infatti, sia Simone Pinna, terzino di proprietà del Cagliari arrivato in Toscana a gennaio, che Dimitrios Nikolaou sono tornati ad allenarsi con i compagni. In più sono in fase di piena ripresa anche Stefano Moreo e Marcello Gazzola.