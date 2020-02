vedi letture

Empoli, la cura Marino dà i suoi frutti: tre vittorie di fila e play off a vista

Per ritrovare tre vittorie di fila in casa Empoli bisogna tornare a inizio stagione quando i toscani partirono con il piede sull’acceleratore (quattro vittorie e due pari nelle prime sei gare) confermando le previsioni della vigilia prima di incappare in un lungo periodo negativo (una vittoria in 15 gare) che ha portato prima all’avvicendamento fra Bucchi e Muzzi e poi fra quest’ultimo con Marino.

L’esperto tecnico siciliano ha saputo mettere a frutto l’importante mercato di riparazione dei toscani, dando immediatamente un’identità – il 4-3-3 suo marchio di fabbrica – e sopratutto risultati: tre vittorie in tre gare affrontando due big come Crotone e Cittadella e il Pisa in un derby mai scontato. Prestazioni non brillanti, Marino parla di squadra al 60% delle sue possibilità, ma che hanno ridato slancio, entusiasmo e serenità alla squadra che ora, complice una classifica corta e un campionato dove nessuno tranne il Benevento corre, vede i play off ad appena due lunghezze di distanza.