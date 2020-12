Empoli, la gioia di bomber Mancuso: "Non capita tutti i giorni di segnare 4 gol"

vedi letture

Giornata perfetta per Leonardo Mancuso in quel di Chiavari: il bomber dell'Empoli ha messo a segno un clamoroso poker, con 3 gol segnati nello spazio di nemmeno 4 minuti. L'attaccante è stato intervistato da DAZN nell'immediato post partita, ha commentato la soddisfazione della vittoria e la gioia personale:

"Non capita tutti i giorni di segnare 4 gol, era normale non accontentarsi perché la partita è rimasta in bilico fino alla fine. I gol sono serviti, così come quello di Haas che ci ha permesso di chiudere la partita. E' stata una bella giornata ma c'è poco tempo per gioire perché martedì torniamo in campo."

A fine gara ti hanno consegnato il pallone. Li avevi mai segnati 4 gol?

"Sì mi era capitato in Serie C con la Sambenedettese. E' la seconda volta che mi capita di segnare un poker."

L'Entella ha comunque saputo mettere in difficoltà l'Empoli, soprattutto nel primo tempo.

"L'Entella è una squadra ostica, lo sappevamo. Il primo tempo non è stato fatto nel migliore dei modi da parte nostra, anche per bravura loro. Abbiamo dato una risposta nel secondo tempo, non è la prima volta che ci capita, questo dev'esserci sempre. Può capitare di incontrare delle difficoltà ma a fare la differenza è come si reagisce."

Empoli a -1 dalla Salernitana, a cosa può aspirare questa squadra?

"Ora c'è poco tempo per pensarci, giocando ogni tre giorni le cose cambiano da un momento all'altro. Il nostro percorso parte da lontano, dalla scorsa estate, e quello che ci siamo messi in testa è di crescere giorno dopo giorno. L'importante è continuare a farlo ad ogni allenamento, i risultati poi si vedono nelle partite."

A fine partita c'è sempre l'abbraccio di squadra, quanto è importante il gruppo per questo Empoli?

"E' un momento importante a fine partita, lo facciamo sempre sia nei momenti belli che in quelli meno belli. Quando gioisci, quel momento è ancora più bello. Una dedica per questi 4 gol? Ne ho diverse: mio papà prima della partita mi ha mandato un messaggio che mi ha portato fortuna, poi in settimana ho avuto un incontro via Skype con i ragazzi del settore giovanile e anche loro mi avevano augurato un gol, ne sono arrivati di più quindi la dedica va anche a loro. Infine a tutta la squadra".