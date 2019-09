Empoli, La Gumina: "Buon primo tempo, serviva più cattiveria"

© foto di Federico Gaetano

L’Empoli ha battuto il Cittadella in casa grazie a un rigore di Antonino La Gumina. Dopo il novantesimo, al fischio finale, è tempo di dichiarazioni. Ha parlato anche ai microfoni di Radio Lady 97.7 proprio l’ex attaccante rosanero. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un buon primo tempo e ci siamo spenti verso la fine. Questi tre punti ci danno morale. Il rigore? Stavolta è andata bene, l’ho messa sotto al sette ed è andata bene. Non so se pesa la condizione di favoriti, dobbiamo stare sereni e affrontare ogni gara come se venissimo dalla C, non dalla A. L’importante è lavorare per la squadra, dobbiamo seguire la via che ci dice mister Bucchi. Dobbiamo entrare con più cattiveria, dovevamo farlo nella ripresa. Il Cittadella è una squadra tosta, ma noi dobbiamo farne tesoro per il futuro e migliorare. Col Pisa sarà una grande partita, loro giocano con intensità”, riporta Empolichannel.net.