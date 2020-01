Empoli, La Mantia: "A Lecce si era rotto qualcosa. Qui per il progetto"

© foto di Stefano Di Bella

Il neo acquisto dell’Empoli Andrea La Mantia ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in Toscana e dei propri obiettivi: “Sono venuto qui perché convinto dal progetto che mi ha presentato l’Empoli, una società storica e ambiziosa. A Lecce si era rotto qualcosa, soprattutto a livello tecnico sono state fatte delle scelte che non mi hanno fatto più sentire parte di qualcosa, ma ringrazio i tifosi. Fra le varie proposte che avevo questa era la più stimolante. Trovo una squadra con una rosa importante e sono pronto a mettermi a disposizione per aiutare i miei compagni per uscire da questa situazione. - continua La Mantia come riporta Empolichannel.it - Non dobbiamo darci obiettivi adesso, ma lottare gara dopo gare per invertire la rotta, questa è la nostra priorità. Muzzi? Avere un allenatore come lui, che è stato un grande attaccante può solo aiutarmi, questo ha influito nella scelta”.