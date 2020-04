Empoli, La Mantia: "Quanto riprenderemo inizierà di fatto un mini-campionato"

Intervistato da Il Tirreno, Andrea La Mantia, attaccante dell'Empoli, ha parlato della situazione attuale e della squadra: "In queste prime partite con l’Empoli, non sono stato all’altezza delle mie aspettative e del mio potenziale. Posso dare di più, ne sono consapevole, e quindi devo dare di più. Il motivo? Più di uno. Sono arrivato con un problema muscolare da smaltire ma nelle primissime apparizioni penso comunque di essere stato utile. Poi ho avuto una settimana di influenza che mi ha fatto perdere smalto e quando sono tornato fortunatamente la squadra stava girando a dovere e non era il caso di metterci le mani. La pausa forzata può essere un'occasione? In qualche modo si. Certo dispiace soprattutto il motivo per cui ci siamo fermati, ovvero questa tremenda pandemia che sta spegnendo troppe vite. A livello professionale, però, spero ci sia l’opportunità di ripartire. Anche perché tornare a giocare sarebbe un bel segnale per tutti. Ed io e i miei compagni abbiamo il dovere di farci trovare pronti. La società ci ha messo nelle condizioni di farlo. Con gli allenamenti via Skype e le bici che ci hanno consegnato. Noi ci stiamo impegnando, anche se è chiaro che il campo manca. Manca molto".

Sull'eventuale ripresa: "L’Empoli è una squadra importante, con tanti giocatori bravi. E’ normale, in un ambiente come questo, che ci sia concorrenza. Va vissuta nel modo giusto, cioè, come stimolo. Anche perché, e di questo ne sono assolutamente convinto, ci sarà bisogno di tutti. Come mai ne sono sicuro? Perché quando e se riprenderemo inizierà, di fatto, un mini-campionato. Una stagione nella stagione in cui può succedere di tutto. Ci saranno tante partite da giocare in un lasso di tempo ristretto e, sicuramente, tutti avranno l’occasione, ma anche il dovere, di fare la loro parte".