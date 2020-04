Empoli, La Mantia: "Ripartenza? Non sarà facile anche dal punto di vista mentale"

Andrea La Mantia, attaccante dell'Empoli arrivato a gennaio in prestito dal Lecce, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Mi è dispiaciuto lasciare la serie A, categoria che avevo contribuito a raggiungere con i miei gol, ma non avevo scelta perché non avevo più spazio. Non sentivo più la fiducia della società che infatti ha deciso di cedermi. Ad Empoli ancora non hanno visto il vero La Mantia? Vero, ma sono periodi che possono succedere ad un attaccante. Io e Mancuso insieme? Sì, abbiamo caratteristiche che si completano".

La Mantia parla anche della possibilità di tornare in campo: "Lo vorremmo sapere tutti, Ma riprendere non sarà facile anche dal punto di vista mentale, bisognerà rifare la preparazione in una specie di secondo ritiro estivo anche se tutti i giorni ci alleniamo a casa. Passeremo da una quarantena all’altra".